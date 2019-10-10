Бишкек, , 14:53 — REGNUM Исламский банк развития даст Киргизии грант в размере $380 тысяч (более 24,7 млн рублей) на разработку технико-экономического обоснования для проекта по строительству мясного халал-парка. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Еще $50 тысяч (более 3,2 млн рублей) на эти же цели должно будет предоставить правительство Киргизии.

По словам председателя парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Исхака Пирматова, сейчас в республике легально действуют 69 пунктов по убою скота, большинство из которых не отвечают современным требованиям.

Он отметил, что для того, чтобы привести эти и вновь создаваемые скотобойни в соответствие с международными стандартами, заключено соглашение с Исламским банком развития о создании и проработке деталей проекта по строительству современного мясного халал-парка.