Москва, , 14:37 — REGNUM Результаты использования эскроу-счетов в долевом строительстве пока «не выдающиеся». Об этом 10 октября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

«Есть результаты по данным на сентябрь — реализуется порядка 500 таких проектов с использованием счетов эскроу. Строится порядка 17,5 млн кв. метров жилья. Это пока не выдающиеся результаты, если учесть общие объёмы жилищного строительства», — сказал он.

Медведев призвал при обсуждении этого вопроса «сконцентрироваться и на том, какие есть проблемы, и что нужно сделать, чтобы такого рода счета использовались более активно».

Механизм эскроу-счетов действует в России с 1 июля. Он задуман в качестве механизма, который обезопасит рынок долевого строительства жилья и решит проблему обманутых дольщиков.