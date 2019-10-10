Москва, , 14:14 — REGNUM Вопросы, связанные с доработкой законопроекта о поддержке и развитии виноградарства и виноделия в РФ, депутаты Госдумы обсудят перед началом пленарного заседания 16 сентября. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения законопроекта о поддержке виноградарства, который депутаты отклонили в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

«Надо более активно работать с представителями профессионального сообщества, встретиться, обсудить вопрос. И в этом плане давайте мы договоримся на следующей неделе, в среду перед заседанием Госдумы такую встречу организуем», — заявил Володин.

В этой встрече, по его словам, должны участвовать в том числе и представителей регионов, экспертного и научного сообщества, а также непосредственно руководителей предприятий.

Володин также напомнил, что недавно депутаты приняли бюджетообразующий закон, который устанавливал возможность получения госсубсидий на поддержку виноградарства. Все эти вопросы также необходимо учесть при доработке инициативы.

«Наша задача поддержать и защитить отечественного производителя, все это привязав к месту произрастания винограда и нахождения, чтобы были свои товарные знаки», — заявил Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин объяснил отказ от поддержки виноделия без отрасли