Тбилиси, , 15:15 — REGNUM 10 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария встретился с представителями сферы виноградарства и виноделия. Глава правительства отметил, что данная сфера весьма значимой для Грузии и призвал приступить к решению проблем, которые существуют в данной отрасли производства.

«Отрасль хорошо развивается, за 9 месяцев было экспортировано более 60 миллионов бутылок, что является хорошим показателем. Я помню 2012−2013 годы, когда мы говорили о приблизительно 50 тысячах тонн, а в этом году на «ртвели» мы получили уже около 270 тысяч тонн», — заявил премьер-министр.

Глава правительства также подчеркнул важность улучшения качества грузинского вина.

«Мы все хорошо понимаем, что качество грузинского вина идет от фермера и виноградаря. Я понимаю, что проблем много, но если мы подойдём к этому прагматично, объективно и ориентированными на результат, то это не должно быть нерешаемой проблемой», — заявил премьер.

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