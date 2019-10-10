Химки, Московская область, , 13:08 — REGNUM Разработчик и производитель жидкостных ракетных двигателей — НПО Энергомаш — существенно обновил производственные мощности в 2019 году, сообщает 10 октября пресс-служба предприятия.

Всего планом технического развития предприятия в текущем году предусмотрено 57 мероприятий, включая ремонтно-строительные работы, модернизацию и повышение технического уровня производства, повышение уровня по промышленной и пожарной безопасности.

Главный инженер НПО Энергомаш Андрей Борисов отметил, что в рамках модернизации производства в 2019 году было приобретено новое оборудование в различные подразделения. Так, в цехе покрытий появилась новая установка каталитического газового азотирования. В цех подготовки производства был приобретен мостовой кран с дистанционным управлением и грузоподъемностью пять тонн. В сборочном цехе полностью обновили оборудование участка изготовления трубопроводов. В управление главного сварщика закуплены двухдисковый шлифовально-полировальный станок и отрезной станок с функцией резки качанием отрезного диска.

Кроме того, в рамках ПТР в 2019 году в сборочно-сварочном цехе проведены монтажные и пуско-наладочные работы установки для автоматической сварки неплавящимся электродом поворотных стыков. Установка полностью отвечает современным требованиям в области автоматической сварки и позволяет повысить степень автоматизации процесса сварки.

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В настоящее время в сборочно-сварочном цехе также проводятся монтажные работы установки для электронно-лучевой сварки. Установка позволит увеличить загрузку оборудования за счет выполнения сварки номенклатуры изделий двух существующих установок, выработавших свой ресурс.

В рамках плана по техническому развитию была приобретена дробеструйная установка в механосборочный цех. Она заменила существовавшую установку собственного производства ОЗЭМ «Энергомаш» 1985 года выпуска. Приобретенная установка оснащена электроприводом перемещения сопла, автоматическим поворотом стола, а также оборудована освещением рабочей камеры и дополнительной защитой смотрового окна. Кроме того, дробеструйная установка имеет удобный пульт управления, режимы самоочистки, обдува и смыва. Благодаря чему рабочее место оператора стало комфортней и поднялся уровень производства на установке.

АО «НПО Энергомаш» — головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного двигателестроения. Компания является лидером в области разработки мощных жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. С осени прошлого года предприятие осуществляет цифровую трансформацию, которая, по планам, должна завершится к 2020 году.

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