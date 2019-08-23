Химки, Московская область, , 12:35 — REGNUM

Новый модуль автоматизированной системы управления жизненным циклом изделия (PLM-системы) запустили специалисты НПО Энергомаш в рамках реализации концепции использования компьютерной поддержки инженерных расчетов (CAE). Об этом 23 августа сообщает пресс-служба предприятия.

Как следует из сообщения, тестируемый модуль позволит усовершенствовать управление моделирования процессов обработки металлов давлением, литья металлов, листовой штамповки.

«В данный момент набирает обороты очередной этап внедрения технологий по направлению технологической CAE. В процессе опытная эксплуатация модуля, результатом которой должен стать перевод в промышленную эксплуатацию всего программного обеспечения, помогающего ставить и, самое главное, решать поставленные задачи в области моделирования сложных технологических процессов», — сообщил заместитель генерального директора по развитию информационных технологий НПО Энергомаш Денис Савенков.

Отмечается, что внедрение PLM-системы происходит в рамках проекта «Цифровые технологии проектирования и производства» при участии более 200 специалистов НПО Энергомаш.

Напомним, с осени прошлого года ведущий российский разработчик жидкостных ракетных двигателей осуществляет цифровую трансформацию, которая, по планам, должна завершится к 2020 году.

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