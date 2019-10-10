Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Российский аукционный дом (РАД) выбран организатором торгов по продаже имущества Санкт-Петербурга в рамках приватизации. Такое решение принято по итогам конкурсного отбора, проведенного Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (КИО).

Отель «Астория» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в отделе по работе со СМИ АО «Российский аукционный дом», с РАД будет заключен договор сроком на три года.

В рамках договора РАД обязан будет продвигать подлежащие приватизации городские активы, размещать информацию об объектах в СМИ, представлять их на деловых мероприятиях, выставках и ярмарках, заниматься поиском покупателей и организовывать электронные торги на своей электронной торговой площадке — Lot-online.

В период 2011—2014 годов РАД уже занимался продажей имущества Петербурга. За тот период было реализовано 343 объекта на сумму 1,91 млрд рублей.

Как заявляют в руководстве РАД, у Петербурга есть «чрезвычайно привлекательные объекты», сдача в аренду которых не столь выгодна, а продажа может принести существенный доход в городскую казну.

«Например, здание Росбанка на наб. канала Грибоедова, 13, в двух шагах от Невского. Или имущественный комплекс гостиницы «Астория», на который, насколько мне известно, есть и другие инвесторы, кроме арендатора — компании Rocco Forte Hotels», — заявил Андрей Степаненко, генеральный директор РАД.

Добавим, что продажей городского имущества также занимается СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное КИО. За последние три месяца учреждением был проведён 41 аукцион по продаже и аренде городских объектов недвижимости. По результатам аукционов по продаже было реализовано 26 лотов на общую сумму 152,9 млн рублей, из них 21 объект нежилого фонда, пять зданий с земельными участками.

Добавим, что Российский аукционный дом — профессиональный продавец государственного, корпоративного, банковского, частного и проблемного имущества, работающий со многими регионами РФ.