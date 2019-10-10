Пекин, , 06:25 — REGNUM Логистический сектор Китая в сентябре показал восстановление после четырех месяцев падения подряд, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Индекс эффективности логистики был на уровне 53,8 в сентябре, что на 2,9 процентных пункта выше, чем в августе и достигает наивысшего уровня в текущем году, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок.

Все показатели выше 50 означают расширение сектора, в то время как все, что ниже 50 — сворачивание. Федерация связала рост со стремительным ростом строительства и производства в осенний период.