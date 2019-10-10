Петропавловск-Камчатский, , 05:43 — REGNUM Отсутствие возможности приобрести на сайте «Аэрофлота» билет с любого города Дальнего Востока в 2020 году авиаперевозчик объяснил планированием рейсов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бумажный самолётик на асфальте Sharat Ganapati

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Продажа билетов на любые даты в 2020 году были остановлены ещё в августе, когда гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил об убыточности плоских тарифов, отметив, что компания планирует от них отказаться. В ответе «Вести.Приморье» пресс-служба «Аэрофлота» сообщила, что компания не станет отказываться от плоских тарифов.

«Группа «Аэрофлот» завершает формировать программу полётов дальнемагистральных воздушных судов в рамках зимнего расписания 2019 — 2020 г.г. В новом сезоне программа «плоских тарифов» будет продолжена, билеты поступят в продажу после окончательного утверждения расписания», — ответили в «Аэрофлоте».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Илюхин рассказал, что Росавиация не будет отказываться от плоских тарифов на Дальний Восток.