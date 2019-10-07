Петропавловск-Камчатский, , 07:08 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин успокоил население, что ситуация с отсутствием билетов с начала 2020 года от компании «Аэрофлот» в скором времени разрешится, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Говорил с руководством Росавиации. Меня заверили, что перерыв связан с формированием бюджета на 2020 год, и как только все процедуры будут завершены, продажи начнутся. Поэтому давайте подождём, посмотрим как будут развиваться события, я думаю, вскоре билеты в продаже должны появиться, если нет — будем реагировать дальше», — сказал Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатского края не могут заранее купить билеты на самолёт до Москвы. Компания «Аэрофлот» пока не начинала продажу на даты после 1 января 2020 года.