Якутск, , 05:11 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор-председатель правления АО «Росгеология» Сергей Горьков обсудили перспективы развития геологоразведочных работ в республике, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Чувствуется, что деятельность по геологоразведке в последние годы слабо координировалась. Есть упущения со стороны правительства Якутии, которые надо исправлять. Что касается экологических вопросов при проведении геологоразведочных работ, здесь недропользователей необходимо с одной стороны стимулировать, с другой — поддерживать», — отметил Айсен Николаев.

По его мнению, есть ряд административных барьеров на республиканском и федеральном уровнях, которые нужно устранять.

В ходе совещания было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая будет рассматривать аспекты сотрудничества с «Росгеологией», а также проблемные вопросы недропользователей.

Сергей Горьков акцентировал, что нужно увеличить расходы на геологоразведку и объёмы проводимых работ.

«Перспективы по развитию недровой базы Якутии очень большие, они связаны не только с нефтью и газом, но и со всеми типами полезных ископаемых общего использования. Необходимы дальнейшая системная работа, увеличение затрат и объёмов в геологоразведке, это даст большой эффект для развития экономики республики», — подвёл итог встречи генеральный директор «Росгеологии».

Как сообщало ИА REGNUM, «Росгеология» получит девять новых объектов, рассчитанных на 2019−2021 годы. Несколько новых проектов будут реализованы именно в Якутии.