Москва, , 09:39 — REGNUM

Акционерное общество «Росгеология» дополнительно получит государственный заказ на девять новых объектов для проведения геологоразведки и 5,2 млрд руб.

По данным РБК 10 июля гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков обратился к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ускорить согласование дополнительного перечня объектов для геологоразведки в рамках госзаказа. Главная причина — необходимость оперативной сейсморазведки в море Лаптевых и Охотском море, где подобные работы по погодным условиям можно проводить только с июля по сентябрь.

В результате, «Росгеология» получит не два, а девять новых объектов, рассчитанных на 2019−2021 годы. Помимо сейсморазведки в Охотском море и море Лаптевых компания изучит потенциальные ресурсы углеводородов в Иркутской области и Республике Саха (Якутия), а также подземные источники питьевой воды в селе Верхневилюйск (Якутия) и поселке Октябрьский (Архангельская область).

В начале июля распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева «Росгеологии» продлили статус единственногопоставщика услуг по геологическим изысканиям для «Роснедр» (на 2019−2020 гг.), а также согласовали госконтракт по разведке нефти, газа, твердых полезных ископаемых и подземных вод на 13 объектах на сумму 3,75 млрд руб. (с возможностью расширения перечня).

Как ранее сообщало ИА REGNUM АО «Росгеология» вышло на российское правительство с предложением до 1 октября создать государственную программу для «возрождения Севморпути», рассчитанную до 2035 года и выделить на ее реализацию 292,5 млрд рублей.

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