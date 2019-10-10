Брюссель, , 04:46 — REGNUM Общая обстановка неопределенности, как экономическая, так и геополитическая, является основной причиной замедления мирового экономического роста. Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в интервью телеканалу Euronews.

По мнению главы МВФ, назначенной на эту должность в сентябре, постепенное повышение тарифов отрицательно влияет на рост экономики. К этому добавляется и общая обстановка неопределенности, «исходящая из Brexit, из геополитической напряженности во многих частях мира».

«В этой обстановке неопределенности многие инвесторы настроены так: «Жди и смотри», — утверждает Георгиева.

По ее мнению, если существующий спад в промышленности продолжится, это может вызвать «вторичный» эффект в виде замедления в потреблении. А именно торговля очень важна для сокращения бедности.

Как считает Георгиева, за последние два года мир перешёл от «синхронного подъема» — ускорения роста к «синхронному замедлению». Важно признать, что такой рост уже не удовлетворяет ожиданий людей.

В контексте происходящего Георгиева предлагает европейским странам прежде всего осуществить структурные реформы.

«Реформирование рынков труда, инвестирование в навыки на будущее, в человеческий капитал могут и должны быть в центре внимания политиков, чтобы Европа смогла добиться большей конкурентоспособности в будущем», — сказала она.

Также Георгиева считает, что особое внимание нужно обратить на риски связанные с изменением климата и, конечно, всё большую уязвимость перед терроризмом.

«Нужно быть более подготовленными к изменениям и потрясениям, для чего необходимо построить более гибкую и адаптивную экономику. И инвестировать в устойчивое развитие», — резюмирует Георгиева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой своей программной речи 8 октября новая управляющая МВФ Криталина Георгиева заявила, что в 2019 году темпы роста мировой экономики снизятся до самого низкого уровня за последние десять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень