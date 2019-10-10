Каракас, , 03:14 — REGNUM В Боливарианской Республике инфляция с начала и по сентябрь 2019 года составила 3 320%, сообщил член комитета по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Альфонсо Маркина на своей странице в Twitter.

Венесуэльские боливары Banco central de Venezuela

Деятель Национальной ассамблеи, которую контролируют противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, привёл данные о положении с инфляцией в Боливарианской Республике.

По его словам, в сентябре она достигла 23,5%, а вместе с накопленной с начала 2019 года — 3 326%. Если же считать с октября 2018 года, то инфляция составила 50 100%.

Наиболее сильно в Венесуэле за месяц подорожали продукты питания — на 42,6%.

Боливарианская Республика последние годы находится в остром социально-экономическом кризисе, усугубившемся американскими санкциями. Кризис привёл к девальвации национальной валюты. По мнению экспертов ООН, Венесуэлу покинули уже более четырёх миллионов граждан.