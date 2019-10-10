Новосибирск, , 01:29 — REGNUM В Новосибирской области в сентябре по сравнению с августом снизились потребительские цены на автомобильный бензин марки Аи-95 (на 0,2%) и выросли на бензин марки Аи-98 (на 0,1%). Цены на бензин марки Аи-92, дизельное топливо и газовое моторное топливо остались без изменений. Таковы данные Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средние потребительские цены на моторное топливо по регионам Сибирского федерального округа в сентябре 2019года Новосибирскстат

«Наименьшая цена на газовое моторное топливо, автомобильный бензин марок Аи-92 и Аи-95 сложилась в Томской области, бензин марки Аи-98 — в Хакасии, дизельное топливо — в Кемеровской области, — уточняет региональный орган статистики. — Самая высокая цена на все виды моторного топлива — в Туве».

Средние потребительские цены на моторное топливо в Новосибирской области в сентябре составили: Аи-92 — 41,23 руб. за литр, Аи-95 — 44,34 руб. Аи-98 — 49,80 руб., газ — 16,46 руб. и дизельное топливо — 46,98 руб.