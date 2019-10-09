Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM Корейский автопроизводитель Hyundai вложит 12,7 млрд рублей в строительство завода двигетелй в Петербурге. Эту информацию на совещании в Смольном озвучил генеральный директор ОО «Хендэ Виа Рус» О Сынгхун.

Производственные линии Allurauto.kz

Напомним, контракт был подписан в конце 2018 года. Сынгхун заявил, что компания надеется на продолжение и развитие взаимовыгодных отношений с Петербургом.

По его словам, новый завод будет ориентирован на производственную мощность в 330 тыс. двигателей ежегодно, объем производства запланирован на уровне 233 тыс. двигателей, более 20% из них будут ориентированы на экспорт. Завод будет функционировать в три смены и обеспечит более 500 рабочих мест.

Ожидается, что производство стартует в 2021 году. Объем инвестиций составит порядка 12,7 млрд рублей.

«Нас радуют те перспективы, которые сегодня перед нами открываются», — отметил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин. Он подчеркнул, что город рассчитывает выполнить собственные обязательства по контракту в полном объеме, так как для Петербурга этот проект является крупнейшим не только по уровню инвестиций, но и по значению.

«Мы себя видим в первую очередь как промышленный и научно-технический центр», — добавил Елин.