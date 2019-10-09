Москва, , 17:13 — REGNUM Ряд проектов в сфере цифровых технологий могут получить финансирование в одном из институтов развития после завершения конкурса «Цифровой прорыв». Об этом заявил вице-премьер Максим Акимов на совещании президента и правительства России.

Он рассказал, что впереди после конкурса — главная работа. И первым направлением является «акселерация проектов и доведение их до стадии, когда возможно получить финансирование в одном из институтов развития».

«Так, чтобы эта цепочка на конкурсе не прервалась, проекты могли жить дальше. На данный момент на эту программу отобрано 60 проектов и команд, но был объявлен второй этап, он завершается 14 октября, и ещё есть время подать заявку тем из трёх тысяч участников, кто ещё не успел это сделать», — сказал Акимов.