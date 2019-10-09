Москва, , 12:51 — REGNUM Цены на нефть переключили свое внимание с Ближнего Востока на внешние геополитические факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Торговые переговоры между США и Китаем возобновляются 10 октября, переговоры по высоким ставкам, которые оставляют мировую экономику в равновесии. Китай, вероятно, попытается сузить переговоры, сняв любое предложение о реформах промышленной политики и интеллектуальной собственности.

С администрацией Трампа на заднем плане из-за ослабления экономики и бурного расследования импичмента, Пекин может поверить, что у него есть преимущество. Это не сулит ничего хорошего для торгового прорыва.

Учитывая данный факт, китайцы будут максимально затягивать процесс, делая ставку на уход Трампа. Но на самом деле затягивание переговоров негативно оказывает влияние на темпы роста экономического развития.

Нефтетрейдеры ждут итогов переговоров между США и Китаем, но в большей степени не ожидают, что договоренности будут достигнуты. В этой связи рынок нефти вновь будет подвластен геополитики, а также спекулятивной составляющей рынка.

В ближайшей перспективе нефть марки Brent будет торговаться в пределах $58,50 за баррель, а сланцевая нефть марки WTI в пределах $53,20 за баррель», — полагает эксперт.

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