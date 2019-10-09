Москва, , 12:46 — REGNUM Сегодня, 9 октября, на приуроченной к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ежегодной выставке «Золотая осень», церемония открытия которой прошла в Москве, наградами был отмечен целый ряд работников этой отрасли.

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«Здесь присутствуют люди, которые выбрали непростую, но совершенно необходимую работу — обеспечивать продовольствием нашу страну, наших людей, — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев. — Мне будет очень приятно сегодня, в этот особый день, вручить им государственные награды».

Так, за большой вклад в развитие отрасли и многолетний добросовестный труд председатель правительства РФ наградил 16 работников сельского хозяйства. В частности, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Виктор Сапожников был удостоен ордена Почёта, орден Дружбы был вручён заместителю генерального директора ОАО «Каравай» Татьяне Селивантьевой.

Двое работников отрасли были удостоены почётного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ», ещё 11 человек —почётного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Напомним, 21-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2019» проходит с 9 по 12 октября на территории ВДНХ в рамках Недели агропромышленного комплекса. Традиционно на выставке представлены основные достижения агропромышленного комплекса России и приоритетные направления его дальнейшего развития.

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