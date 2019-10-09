Саратов, , 08:24 — REGNUM Цены на основные продукты питания в России ниже, чем на Украине. Об этом говорится в ролике, снятом в супермаркетах обеих стран и опубликованном на YouTube.

Авторы ролика изучили стоимость продуктов в магазине «Ашан» в Саратове и Киеве, съемки они вели в течение недели. Оказалось, что картофель на Украине стоит пересчете на рубли от 39 рублей (14 гривен) за кг, в России — от 12 рублей. Минимальная цена макаронных изделий на Украине — 111 рублей (42,53 гривны), в России — 50 рублей.

Читайте также: Жителям России для счастья необходимо более 160 тыс. рублей в месяц

Рис дешевле на Украине — от 55,14 рубля (20,95 гривны), в России он стоит не менее 59 рублей за 1 кг. Молоко в Киеве доступно от 47,8 рубля (18,16 гривны), в Саратове — от 41,9 рубля.

В целом в 2019 году большая часть потребительской корзины в России стоит дешевле, чем на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 78% граждан Украины утверждают, что их зарплаты не хватает на жизнь. Опрос в России показал, что среднестатистическому жителю страны для полного счастья хватило бы месячной зарплаты в 161 тыс. рублей.

Читайте также: На Украине 78% граждан недовольны зарплатой — им нужно вдвое больше