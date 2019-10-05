Киев, , 08:23 — REGNUM 78% граждан Украины заявили, что им не хватает заработной платы на жизнь. Об этом со ссылкой на исследование R&B Group, проведенное в сентябре, сообщил 4 октября глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

19% опрошенных граждан Украины заявили, что своим заработком довольны. 3% — не смогли определиться с ответом. 81% недовольных размером зарплаты составили женщины, а 75% — мужчины.

Для того, чтоб гражданам Украины не было надобности покидать Украину в поисках заработка, они хотят зарабатывать в среднем 19 275 грн. (50 680 руб.) Это, как отметил экономист, почти в два раза больше средней зарплаты по Украине. При этом мужчины хотят зарабатывать 20 695 грн. (54 400 руб.), а женщины — 18 059 грн. (47 480 руб.).

Но больше всего хотят зарабатывать люди в возрасте от 30 до 39 лет. Эта категория граждан хочет получать заработную плату в размере 22 086 грн. (58 100 руб.) в месяц. Жители в возрасте от 40 до 49 лет хотят зарабатывать 20 500 грн. (53 900 руб.), а молодежь в возрасте от 18 до 29 лет — 20 231 грн. (53 200 руб.) Людям преклонного возраста достаточно иметь ежемесячный доход в размере 18 313 грн. (48 150 руб.), а пенсионерам — 15 045 грн. (39 560 руб.)

Среди городского населения довольны заработной платой оказались 17% жителей, областных центров — 22%, жителей сел — 19%. Среди жителей южных областей довольны зарплатой 11% украинцев, восточных — 17%, западных — 21%, центральных — 23%.

Напомним, средняя заработная плата в августе 2019 года на Украине составила 10 573 грн. (27 800 руб.), а средняя пенсия — 3009,11 грн. (7900 руб.)