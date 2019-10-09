Новосибирск, , 08:01 — REGNUM В Новосибирске подвели итоги форума и выставки «Технопром-2019», который прошёл на площадке Экспоцентра с 18 по 20 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Площадь выставки составила 2тыс. кв. метров. В ней участвовали 70 компаний — экспонентов. Они представили свои инновационные разработки.

Количество участников форума «Технопром» в 2019 году — 8 475 человек, число спикеров — 500 человек

На форуме подписаны 23 соглашения о сотрудничестве, большинство — в рамках государственно-частного партнерства. Пять из них с участием губернатора Новосибирской области Андреея Травникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке «Технопрома-2019» было подписано соглашение о строительстве в Купинском районе Новосибирской области маслоэкстракционного завода.

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