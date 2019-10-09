Якутск, 9 октября 2019, 07:42 — REGNUM В начале декабря в Москве в третий раз пройдёт «Дальневосточная ярмарка» — одно из ярких уличных зимних развлечений. Выставка откроется на Новом Арбате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Организаторы ярмарки анонсировали создание интерактивной зоны «Дальневосточная тайга», которая будет имитировать природный ландшафт региона.
На улице «посадят» живые горные сосны, кедровый стланик и выстелят мох.
Также посетители ярмарки увидят выступления музыкальных и танцевальных коллективов со всего Дальнего Востока.
Ассортимент торговых павильонов обещает быть ещё более богатым и разнообразным, чем в прошлые годы. Посетители ярмарки смогут купить дальневосточные морепродукты, рыбу, которой нет в московских магазинах, чайные сборы из таёжных ягод и трав, сувениры и крафтовые изделия народных промысловиков и умельцев.
Ожидается, что на «Дальневосточной ярмарке» побывает 70 тыс. посетителей.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году ярмарка проходила на Тверской площади. Было привезено 18 тонн мясной продукции, 4 тонны мёда, а также множество сувениров и экологически чистых продуктов.