Новосибирск, , 05:38 — REGNUM Сроки проведения открытого конкурса на строительство новой станции метрополитена в Новосибирске перенесены на конце октября.

Как пишут «НГС Новости» со ссылкой на директора МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александра Мысика, это связано с тем, что «пока не определена ситуация с финансированием».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным документации с сайта госзакупок, новая станция новосибирского метрополитена «Спортивная» обойдётся в 2,6 млрд рублей.

К монтажу основных конструкций станции планировалось приступить в октябре. Срок окончания работ — до 30 ноября 2021 года.

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