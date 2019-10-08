Архангельск, , 23:03 — REGNUM Сотрудники «Архэнерго» вместе с уведомлением о сокращении получили предложение о трудоустройство в других подразделениях компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью Архангельского филиала компании «Россети Северо-Запад».

В компании заявили, что изменение структуры архангельского филиала вызвано не стремлением сократить численность персонала, а намерением перераспределить нагрузку персонала в подразделениях. Сегодня, как отмечают в компании, нагрузка разных подразделений может отличаться в шесть раз.

«Работа, которую мы ведем по созданию эталонных подразделений — возможность выровнять эту ситуацию, эффективно распределить нагрузку, повысив качество эксплуатации электросетей. Штатные единицы выводятся из подразделений с минимальной нагрузкой и вводятся в подразделениях с максимальной нагрузкой», — подчеркнули в «Россети Северо-Запад».

Смогут ли все попавшие под сокращение работники снова трудоустроиться в родную компанию, пока неизвестно — возможно, некоторым для этого придется менять место жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что компания «Архэнерго» сокращает своих работников журналистам рассказала глава регионального отделения «Всероссийский электропрофсоюз» Ольга Пермиловская. По ее словам, нагрузка сокращаемых специалистов перекладывается на оставшихся работников без увеличения зарплаты.