Архангельск, , 12:35 — REGNUM «Архэнерго» планирует сократить часть своих сотрудников. Об этом журналистам рассказала руководитель региональной организации глава областной организации «Всероссийский электропрофсоюз» Ольга Пермиловская, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уведомления уже получили 29 работников компании. И это, по ее словам, только начало.

«Уведомления получили квалифицированные специалисты: электромонтеры, слесари водители, дизельмашинисты — те, от которых зависит бесперебойное электроснабжение. При этом нагрузка перекладывается на оставшихся работников без увеличения зарплаты. С нагрузкой на работников возрастают и риски обеспечения надежным электроснабжением», — заявила Пермиловская.

Она сообщила, что кампания по сокращению сотрудников продолжится, однако в каких масштабах, не уточнила.

«Главной причиной таких непродуманных мер является отсутствие в электроэнергетике нормативов численности. По этой причине интенсификация труда возрастает и в других отраслях, — сообщила Пермиловская. — Сокращение проходит по антикризисной программе «Архэнерго», вызванной долгами компании «Энергосбыт» в 3 млрд рублей. Это были неплатежи, от которых страдают потребители и работяги отрасли».

Пермиловская напомнила, что проблем в региональной электроэнергетике много: от сложных климатических условий до 70%-го износа оборудования.

«Мы призываем работодателей и органы власти обратить внимание на эту проблему. надо сохранять рабочие места и, соответственно, отрасль», — заключила она.