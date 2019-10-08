Всеволожск, Ленинградская область, , 20:17 — REGNUM Самый крупный и многонаселенный район Ленинградской области — Всеволожский — подключился к новой системе обращения с отходами через единого регионального оператора — АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области».

Ранее на новую систему в рамках реформы перешли Приозерский, Выборгский и Лужский районы Ленобласти. Однако Всеволожский, имеющий самую большую административную границу с Санкт-Петербургом и большое количество жилья, находится на особом контроле властей. С начала текущей недели новый график вывоза отходов во Всеволожском районе контролируется в круглосуточном режиме.

«Несколько нештатных ситуаций возникли в ряде микрорайонов с уплотнительной застройкой, которые, тем не менее, были оперативно урегулированы, — рассказал начальник Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов. — Мы <…> поставили задачи региональному оператору: обеспечить двухразовый график вывоза мусора в районном центре; контроль и видеофиксацию действий перевозчиков; предусмотреть наличие резерва мусоровозов для отдельных «горячих» площадок; организовать замену старых контейнеров на территориях с высокой плотностью населения».

По данным властей региона, во Всеволожском районе действует 27 перевозчиков твердых коммунальных отходов, парк техники которых достигает 150 единиц.

Напомним, Ленинградская область вступила в «мусорную» реформу поэтапно. Это объясняется тем, что соседний Санкт-Петербург получил отсрочку от реформы, что усложнило синхронизацию обработки мусора, поступающего в Ленобласть из мегаполиса.

Как отмечают в правительстве Ленинградской области, на переходный период плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО для жителей многоквартирных домов составляет 5 руб. 99 копеек за 1 метр квадратный (вместо изначальных 6 руб. 35 копеек), а для владельцев частных домов и ИЖС — 354 рубля 11 копеек (вместо 375 руб. 44 копеек).

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также лицам, достигшим возраста 70 лет, будет компенсировано 50% платы за вывоз ТКО, а тем, кто старше 80 лет, — 100%.

Целью реформы названы организация раздельного сбора отходов в срок до 2030 года, жёсткие санкции за незаконную утилизацию мусора, а также поэтапное введение запрета на захоронение отходов, пригодных к переработке.

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