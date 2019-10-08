Минск, , 14:41 — REGNUM Минск и Москва уже в ближайшее время проведут переговоры по газовому контракту на 2020 год. Об этом сегодня, 8 октября, на Белорусском энергетическом и экологическом форуме заявил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Планируются встречи, в том числе и на этой неделе», — приводит агентство БЕЛТА слова главы министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич заявлял, что Белоруссия готовит очередные предложения для России по цене на газ, которая будет действовать с 1 января 2020 года. Он рассчитывает, что с сентября по ноябрь переговоры по этому вопросу вступят в активную фазу.

Напомним, в 2019 году цена на газ для Белоруссии составляет $127 за 1 тыс. куб. м.

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