Москва, , 14:04 — REGNUM Законопроект об изменении порядка вступления в силу новых актов налогового законодательства внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября.

«Наша инициатива уточняет сроки вступления в силу законов, устанавливающих новые налоги и сборы», — пояснил Миронов.

Он пояснил, что согласно Налоговому кодексу такие законы вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия, но не ранее одного месяца со дня официального опубликования. Если же их рассмотрели и приняли в последнем квартале, может сложиться ситуация, когда у налогоплательщиков останется не больше месяца, чтобы приспособиться к новым, как правило, более жестким правилам налогообложения.

Депутаты предлагают Госдуме не рассматривать и не принимать законы, устанавливающие новые налоги и сборы в период с 1 сентября до 31 декабря.

«Мы предлагаем сделать перемены налоговом законодательстве более предсказуемыми, а их подготовку более открытой. Чтобы верно оценить последствия предлагаемых решений, нужна широкая общественная дискуссия. Бизнес и граждане должны заблаговременно знать, какие налоговые изменения их ожидают, иметь возможность высказывать по этому поводу свое мнение и влиять на позицию депутатов», — заявил Миронов.