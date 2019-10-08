Нижний Новгород, , 13:44 — REGNUM В Сормовском районе Нижнего Новгорода последствия ливней, прошедших 4−6 октября, устраняют две подрядных организации. В настоящее время 8 единиц техники работают круглосуточно, уже откачано около 2 тыс. кубометров воды, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

По словам главы района Дмитрия Сивохина, мотопомпы направляют прежде всего в те микрорайоны, где нет ливневой канализации. Наиболее проблемными являются пять улиц. Только с одной улицы Светлоярской откачано около 800 кубометров воды.

Глава администрации Сормова поручил подрядным организациям оперативно реагировать на сообщения жителей о наличии луж на придомовых территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года стало известно, что на развитие ливневой канализации в городе необходимо около 20 млрд рублей. Общая протяженность ливневых сетей в городе — 430 км. В среднем их износ составляет 90%. Основная проблема в том, что сети не объединены в единую общегородскую систему.

Глава города Владимир Панов планировал, что к 2025 году будет разработана единая система ливневой канализации, власти намеревались передать ливневки в концессию. В январе гордума одобрила внесение изменений в Перечень объектов муниципального имущества, определяемых в качестве объектов концессионных соглашений.

Кроме фонтанов, тогда перечень пополнили 410 объектов ливневой канализации и 15 из 25 городских фонтанов.