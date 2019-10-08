Белгород, , 12:19 — REGNUM Горно-металлургический холдинг «Металлоинвест», имеющий активы в Белгородской, Курской и Оренбургской областях, признан компанией с лучшей репутацией среди профильных предприятий. Исследование провёл Reputation Institute, сообщили 8 октября в пресс-службе департамента экономического развития Белгородской области.

Аналитики составили ТОП-50 российских компаний, опросив более 2,5 тысяч человек. При создании рейтинга специалисты учитывали эмоциональное восприятие, качество продуктов и услуг, корпоративную социальную ответственность, корпоративное управление, условия труда, инновационность и эффективность. «Металлоинвест» занял первое место среди металлургических компаний. В общем списке компания расположилась на седьмой позиции.

В состав «Металлоинвеста» входят Лебединский (Губкин, Белгородская область) и Михайловский (Железногорск, Курская область) горно-обогатительные комбинаты, а также Оскольский электрометаллургический комбинат (Старый Оскол, Белгородская область), металлургический комбинат «Уральская Сталь» (Новотроицк, Оренбургская область), компания по вторичной переработке металла «УралМетКом» и другие активы.