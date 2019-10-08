Москва, , 11:55 — REGNUM Эксперты Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) считают, что повышение налоговой нагрузки в России как для бизнеса, так и для граждан произойдёт в ближайшие три года, передает «Прайм».

Сборщики налогов

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Сигнал о повышении налогов они увидели, проанализировав документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.».

Так, Минфин планирует продолжить индексацию акцизов и страховых взносов, осуществить перевод более широкого круга объектов имущества на налогообложение по кадастровой стоимости, а также ввести новый туристический сбор.

По данным Минфина, налоговая нагрузка на экономику России выросла: если в 2015 году налоговые доходы бюджета составили 28,97% ВВП, то в 2018 году — уже 32,72% ВВП.

По итогам 2019 года ожидается, что этот показатель станет еще выше (повышение НДС до 20%, индексация акцизов, страховых взносов, рост нагрузки по имущественным налогам и т. д.). Из документа Минфина следует, что такая же тенденция продолжится и в 2020—2022 гг.».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития Российской Федерации предлагает в будущем, 2020 году повысить налоги для малого бизнеса на 4,9%.

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