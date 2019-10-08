Биробиджан, , 10:27 — REGNUM Прожиточный минимум пенсионера в Еврейской автономной области на 2020 год установлен в размере 11 709 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: ДФО погружается в нищету: бедняков больше, чем в среднем по России

Ежегодное законодательное установление прожиточного минимума пенсионера позволяет производить социальные доплаты к пенсиям тем людям, чьи пенсии меньше означенной суммы. Повышение в сравнении с прошлым годом составило 2 543 рубля, или 27,7 процента.

Ранее ежегодное повышение не превышало 100−200 рублей. Согласно данным управления трудовой занятости правительства области, в 2020 году в ЕАО социальную доплату к пенсии будут получать 9 485 человек. На эти цели из областного бюджета будет выделено почти 85 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, регионы Дальнего Востока погружаются в нищету: бедняков здесь больше, чем в среднем по России.