Скопье, , 09:49 — REGNUM 7 октября состоялась встреча представителей профсоюза работников сферы образования, науки и культуры Северной Македонии с правительством. На встрече присутствовали глава профсоюза Яким Недельков, министр образования и науки албанец Арбер Адеми и премьер-министр Зоран Заев.

Напомним, в сентябре этого года зарплаты преподавателей были увеличены на 5%, однако этого было явно недостаточно, и 1 сентября преподаватели в знак протеста отказались вести занятия.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи правительство пообещало повысить зарплаты преподавателей школ и высших учебных заведений ещё на 10% с апреля 2020 года.

Представители профсоюза заявили, что встреча прошла успешно: обсуждение было конструктивным и принесло удовлетворительные результаты.