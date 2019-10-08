Биробиджан, , 04:05 — REGNUM В 2018 году среди субъектов Российской Федерации Еврейская автономная область меньше всех потратила денег на сферу образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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ЕАО направило на образование 3,7 млрд рублей, став аутсайдером среди других территорий, пишут «Известия» в своём исследовании. Однако, если рассматривать расходы на образование применительно на душу населения, тогда сумма 23 тыс. рублей на одного жителя региона выводит ЕАО в середину списка.

К примеру, лидером по этому показателю является Ненецкий автономный округ, в котором в 2018 году на душу населения по линии образования тратилось 113,9 тыс. рублей на человека, а меньше всего было потрачено средств в Кабардино-Балкарии — 12,3 тыс. рублей. Если брать столицу России, то при общих расходах на образование в объёме 295,2 млрд рублей, на душу населения в Москве было потрачено 23,5 тыс. рублей на человека.

Как сообщало ИА REGNUM, три региона Дальнего Востока увеличили свои расходы на образование: Камчатка, Чукотка и Якутия.