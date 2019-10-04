Анадырь, , 05:51 — REGNUM В России увеличились расходы консолидированных бюджетов на реализацию нацпроекта «Образование» на 11% за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно исследованию аналитической компании «Эксперт Бизнес-решения», больше всех отмечены расходы на образование в регионах с низким бюджетом: на Камчатке, Чукотке и в Якутии, пишут «Известия».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году из федерального бюджета на реализацию нацпроекта «Образование» выделено 108 млрд рублей. В 2020 году правительство предлагает увеличить объём финансирования на 17,9 млрд рублей — до 125,9 млрд рублей.