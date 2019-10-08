Москва, , 03:32 — REGNUM Освободить торговые сети от НДС и налога на прибыль при передаче ими продуктов с истекающими сроками годности на благотворительность предлагает Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Об этом 8 октября пишет газета «Известия».

По данным АКОРТ в настоящее время продукты с просроченным сроком годности как правило уничтожаются — до 700 тыс тонн продовольствия ежегодно отправляется на свалку. В то время как за рубежом практика передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные нужды широко распространена.

В России такая практика по мнению АКОРТ фактически блокируется существующим налоговым законодательством: компаниям в любом случае придется помимо себестоимости продуктов заплатить НДС и налог на прибыль, что повышает издержки компаний еще на 40%.

Член комитета Государственной Думы по экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия») подтвердил намерение депутатов обсудить вопрос отмены налоговых сборов с продуктов передаваемых на благотворительные цели с правительством РФ еще до конца года.

Напомним, что в настоящее время в российском законодательстве нет понятия продуктов с истекающим сроком годности. А бесплатная раздача еды противоречит закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

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