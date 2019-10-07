Душанбе, , 20:56 — REGNUM Правительство Таджикистана одобрило госпрограмму репродуктивного здоровья на 2019−2020 гг., разработанную министерством здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, которая предполагает расширение, особенно для сельской молодёжи, доступа к различным методам контрацепции.

Основными целями программы является улучшение здоровья женщин и детей, повышение осведомлённости о способах предохранения, о контрацептивных средствах, что, как отмечается, в свою очередь уже приводит не только к снижению материнской и младенческой смертности, но и способствует уменьшению количества нежелательных абортов, а также увеличению разрыва между рождением детей.

Так по статистическим данным, в 2008 году материнская смертность на 100 тыс. живорожденных составляла 46,5 тыс. человек, а в 2018 году уже 24 тыс. на 100 тыс. живорожденных.

В программе отмечено, что предпринятые по планированию семьи меры помогают предотвращать более 100 тыс. случаев нежелательной беременности в год. При этом на протяжении последующих трёх лет данная цифра может увеличиться более чем в четыре раза — до 450 тыс. предотвращенных благодаря госпрограмме нежелательных беременностей.

Кроме того, минздрав страны намерен расширить доступ таджикистанок к добровольной хирургической стерилизации, так как к возрасту в 30 лет большая часть женщин уже рожает «достаточное» количество детей.

По словам доктора экономических наук, демографа, главы института демографии Садулло Исломова, «необходимо регулировать рождаемость посредством повышения качественных показателей родителей, и чтобы они сами пришли к мысли, что если родят 10 детей, то не смогут сделать ни докторскую, ни кандидатскую. Не смогут занимать большие должности, поскольку детям необходимо внимание».

Однако, по мнению Валерия Елизарова научного руководителя Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ РФ в своей книге «Система знаний о народонаселении», низкая рождаемость ведёт к депопуляции и несёт в себе больше рисков, чем высокая рождаемость.

Напомним, что на сегодня, по данным официальной статистики, в стране проживает 9,2 млн человек, к 2050 году это число, отмечают эксперты, вырастет до 16 млн человек, а к 2100 году — приблизительно до 25 млн.