Москва, , 19:20 — REGNUM Депутаты Госдумы вместе с правительством РФ разработают специальную подпрограмму по реконструкции инженерных сетей. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия») по итогам заседания фракции с вице-премьером Виталием Мутко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 октября.

«В течение следующего года мы будем работать над созданием подпрограммы, в которой будет говориться о реконструкции сетей водо‑ и теплоснабжения, котельных», — заявил Пахомов.

По его словам, такая программа потребует серьезных денежный вложений, но при этом такие действия необходимы, чтобы перестать «сажать» на старые сети жилищно-коммунального хозяйства новые объекты недвижимости.

«Я думаю, в 2021 году есть все возможности нам такую программу запустить, и тогда комфортное жилье будет подключено к современным сетям», — отметил Пахомов.