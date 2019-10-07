Бишкек, , 13:00 — REGNUM Гражданский авиапарк Киргизии включает в себя лишь 13 воздушных судов, а перевозками пассажиров внутри республики и на международных авиалиниях занимаются только три киргизстанские авиакомпании. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета.

По данным ведомства, в 2018 году местные авиаперевозчики обслужили около 1,4 млн пассажиров. Из них на международных маршрутах — 57,1% и на внутриреспубликанских — 42,9%.

Доходы от перевозок пассажиров на авиалиниях составили 10,1 млрд сомов (9,4 млрд рублей), в том числе от международных перевозок — 8,5 млрд сомов (более 7,9 млрд рублей млрд рублей) и внутренних — 1,6 млрд сомов (около 1,5 млрд рублей).

В нацстаткоме отмечают, что за счет роста количества туристов увеличился пассажиропоток на международных авиалиниях. Так, в 2014 году было обслужено около 3 млн человек, а за 2018 год — уже 3,5 млн человек, что на 16,7% больше.