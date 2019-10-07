Ташкент, , 12:18 — REGNUM Стратегию по переходу Узбекистана на «зеленую» экономику на период 2019—2030 года утвердил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 7 октября издание Kun.uz.

Стратегия направлена на повышение энергоэффективности экономики и более рациональное потребление природных ресурсов. Планируется, что реализация программного документа позволит на 10% снизить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП по сравнению с данными 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гиждуванском районе Бухарской области Узбекистана планируют построить ветряную мельницу мощностью 500 МВт. Проект реализует китайская компания «Лиаонинг Лидер».

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