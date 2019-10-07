Ставрополь, , 09:53 — REGNUM Две новые линии по сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) начнут работать на Ставрополье в рамках реализации нацпроекта «Экология». Мощность линий составляет 100 и 150 тыс. тонн каждая, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

Мусоросортировочные линии общей стоимость 112 млн рублей приобретены в собственность региона на условиях софинансирования из федерального (105 млн рублей) и краевого (7 млн рублей) бюджетов.

Ожидается, что запуск новых сортировочных линий позволит увеличить объем извлекаемых от ТКО полезных фракций и направить их на переработку. Кроме того, в регионе уменьшится количество мусора, требующего захоронения.

В настоящее время линии передаются региональным операторам по обращению с отходами ООО «Эко-Сити» и ООО «Комбинат благоустройства», которые будут использовать их на условиях аренды.

Зона деятельности ООО «Эко-Сити»: город Ставрополь, Новоалександровский, Петровский, Изобильненский, Ипатовский городские округа, Апанасенковский, Грачевский, Красногвардейский, Труновский, Туркменский и Шпаковский районы. Зона деятельности ООО «Комбинат Благоустройства»: Арзгирский, Буденновский, Левокумский районы и Нефтекумский городской округ.

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