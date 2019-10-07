Владивосток, , 05:13 — REGNUM Во Владивостоке над новым танкером, способным работать в условиях Арктики, поднят флаг России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Новое судно ледового класса получило название «Михаил Лазарев» в честь известного морского исследователя и путешественника, адмирала Русского флота Михаила Петровича Лазарева.

Судно будет работать на маршрутах Северного морского пути (СМП) в районе Обской губы. Новый танкер способен двигаться во льдах толщиной 1,8 метра при температуре воздуха до минус 45 градусов.

«Михаил Лазарев» является четвёртым судном, построенным по проекту «Штурман Альбанов».

Как сообщало ИА REGNUM, на всём протяжении Северного морского пути для обеспечения заявленного грузооборота в 80 млн тонн должна быть построена портовая инфраструктура.