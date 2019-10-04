Москва, , 22:41 — REGNUM «Райффайзенбанк» собирается закрыть все свои отделения в пяти российских городах и перевести находящихся там клиентов на цифровое обслуживание. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Райффайзен банк Антон Привальский © ИА Красная Весна

Речь идет об отделениях в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи.

Последние данные по востребованности отделений показывают, что в этих городах офисы банка практически не нужны. Кроме того, запуск цифровой модели банка более чем в 100 российских городах показал свою эффективность.

В банке проинформировали, что переход на электронный формат в Кирове, Саранске, Сочи и Курске был протестирован ещё в 2018 году.

Помимо прочего, будут реорганизованы 39 отделений в городах с наибольшей розничной сетью. Это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Красноярск, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Тюмень, Уфа и Челябинск.

Таким образом, к концу первого квартала 2020 года сеть отделений «Райффайзенбанка» составит 130 офисов в 44 российских городах.

Напомним, что, по версии журнала Forbes, «Райффайзенбанк» входит в тройку самых надежных банков в России.