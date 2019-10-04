Симферополь, 4 октября 2019, 16:48 — REGNUM Крымское пассажирской предприятие для пригородных перевозок будет государственным, но относиться к КЖД не будет. Об этом 4 октября журналистам рассказал исполняющий обязанности директора предприятия «Крымская железная дорога» Алексей Красоткин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что власти республики вместе с «Крымской железной дорогой» прорабатывают варианты создания отдельного предприятия для перевозок пассажиров электричками.
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