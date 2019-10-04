Симферополь, , 16:48 — REGNUM Крымское пассажирской предприятие для пригородных перевозок будет государственным, но относиться к КЖД не будет. Об этом 4 октября журналистам рассказал исполняющий обязанности директора предприятия «Крымская железная дорога» Алексей Красоткин.

«Республика будет назначать маршруты в зависимости от пассажиропотока и управлять этим, а мы — предоставлять инфраструктуру для пользования. Но это пока на стадии обсуждения, это не такой быстрый момент. Есть намерение о создании, а каким образом — пока об этом рано говорить», — заключил Красоткин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что власти республики вместе с «Крымской железной дорогой» прорабатывают варианты создания отдельного предприятия для перевозок пассажиров электричками.

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