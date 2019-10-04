Додома, , 10:39 — REGNUM Председатель компании Puluco China Investment Юминг Ху намерен построить в Танзании пять пятизвездочных отелей. Это должно решить серьезную проблему страны, заключающуюся в нехватке роскошных отелей на территории ее основных туристических достопримечательностей. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По информации издания, представители компании уже начали строительство отеля на территории национального парка Серенгети и ведут подготовку к строительству еще четырех комплексов.

Как сообщает председатель Совета Танзании по туризму Томас Михайо, инвестор уже прибыл в страну для осмотра строительных площадок.

«Если он будет удовлетворен местами (где будут возведены отели), он построит отели и начнет привлекать туристов. Он ясно дал нам понять, что его туристы планируют останавливаться в дорогих отелях», — заявил Михайо.

Он отметил, что Ху был среди группы из 117 представителей туристической сферы, которые в июне посетили промо-тур по главным достопримечательностям страны. Михайо добавил, что Ху владеет сетями отелей в разных странах мира.