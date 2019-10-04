Москва, , 06:46 — REGNUM Московский арбитраж в ноябре 2019 года начнёт рассматривать иск правительства Ставропольского края к правительству РФ и Минфину России. В иске фигурирует сумма свыше 163 млн рублей. Из чего сложилось данное финансовое требование, пока неизвестно, но вероятно речь идёт о тарифах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 16 сентября 2019 года. Сумма претензий — 163 428 804 рубля. Исковое заявление принято к производство, предварительное заседание назначено на 12 ноября 2019 года. Третьими лицами в деле выступают минфин Ставропольского края, минЖКХ региона, ФАС России и региональная тарифная комиссия Ставропольского края. В качестве иных лиц в деле также — ГУП Ставропольского края «Ставрополькрайводоканал» и ГУП «Крайтеплоэнерго».

Суд к назначенному сроку поручил истцу — «документально и нормативно обосновать свои доводы с представлением документов», а ответчику — подготовить отзыв.

Напомним, тарифы на услуги ЖКХ в регионах России выросли с 1 июля 2019 года. Ставропольский край не стал исключением. Прирост в целом составил порядка 2%.