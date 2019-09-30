Москва, , 17:17 — REGNUM Правительство предлагает увеличить финансирование нацпроекта «Образование» в 2020 году. Это следует из проекта федерального бюджета на 2020−2022 год, внесенного в Госдуму 30 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В текущей госсмете на 2019 год нацпроект «Образование» получил финансирование в 108,04 млрд рублей. В 2020 году правительство предлагает увеличить объем расходов по направлению на 17,9 млрд рублей до 125,9 млрд рублей.

Уровень расходов на образование будет расти и в 2021 году — он составит 134,7 млрд рублей. Однако затем, к 2022 году финансирование нацпроекта снизится до 119,2 млрд рублей.

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