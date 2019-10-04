Южно-Сахалинск, , 05:24 — REGNUM В городе Саппоро Японии турбизнес Сахалина ознакомил иностранных коллег с экскурсионными программами, туристическими турами, культурными и историческими объектами области, которые предлагаются для въездного туризма, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Бизнес-миссия проходила 26−27 сентября в Саппоро.

«Целью работы центра поддержки экспортной деятельности Сахалинской области является оказание всесторонней помощи нашим предпринимателям в продвижении турпродуктов и услуг на международные рынки», — рассказала замруководителя центра Валентина Бычкова.

Как сообщало ИА REGNUM, финансирование туристической отрасли на Сахалине в 2019 году увеличилось в четыре раза по сравнению с 2018 годом.

На прошедшем в сентябре Восточном экономическом форуме во Владивостоке был подписан ряд соглашений, касающихся именно развития туризма.