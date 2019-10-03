Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года добыча полезных ископаемых в Ростовской области выросла почти на 8% против января — августа 2018 года. Об этом сообщается в докладе о социально-экономической ситуации на Дону.

Уточняется, что наибольший вклад внесли добытчики угля — рост составил 9,4%, а также прочих полезных ископаемых — прирост 6,1%.

В докладе также указано, что объём отгруженной продукции на предприятиях добывающего сектора составил 22,7 млрд рублей.

«Основные объёмы добычи полезных ископаемых приходятся на предприятия, специализирующиеся на добыче угля, которые составили 15,6 млрд рублей, или 68,8% от общего объема добычи», — говорится в докладе.

Напомним, что за восемь месяцев 2018 года добыча полезных ископаемых на Дону упала на 12,4% по сравнению с показателем 2017 года. Спад произошел в основном из-за сокращения добычи угля на 13,5%. Также в минусе была добыча газа — на 5,6%, и прочих полезных ископаемых — на 7,9%.